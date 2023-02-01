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Число погибших при теракте в Пакистане выросло до 100

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в теракте в мечети в пакистанском городе Пешаваре достигло 100 человек, сообщили Reuters и AP со ссылкой на представителей здравоохранительной системы страны.

Тела нескольких погибших были извлечены из-под завалов 31 января. Также в больнице из-за травм скончались несколько пострадавших. По словам собеседников агентств, большинство погибших — полицейские.

30 января во время молитвы в мечети города Пешавар террорист-смертник устроил самоподрыв. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Движение талибов Пакистана».

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