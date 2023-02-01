Во Франции 2,8 млн человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы

CentralAsia (CA) - Около 2,8 млн человек приняли участие 31 января в демонстрациях во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, сообщают французские СМИ со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

При этом в МВД Франции оценили количество участников более чем в два раза меньше - в 1,2 млн человек, сообщает «Би-би-си».

Французские СМИ отмечают, что в целом в этот раз участников акций было больше, чем во время первых манифестаций 19 января. Тогда власти Франции заявляли, что в акциях участвовал 1 млн человек, а профсоюзы - 2 млн.

Профсоюзы призвали протестующих выйти на новые акции протеста 7 и 11 февраля.

По данным CGT, в Париже на улицы вышли 500 тысяч человек. В свою очередь в полиции французской столицы отмечали, что на демонстрации собралось менее 100 тысяч человек.

По данным BFM TV, в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Это произошло после того, как толпа стала забрасывать полицейских различными предметами.

О планах повышения минимального пенсионного возраста до 64 лет с 2030 года официально сообщалось в начале января, вспыхнувшие протесты не повлияют на проведение реформы, заявляли власти. Согласно опросу, в середине январе более двух третей французов (68%) были против повышения пенсионного возраста.