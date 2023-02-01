Бурятские таможенники уничтожат 7 кг мяса, предназначенного для ввоза из Монголии

CentralAsia (MNG) - 30 января государственными инспекторами управления Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 5 кг варёной и 2 кг сушёной говядины.

В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению. Однако не сообщается, как распорядиться изъятыми 7 кг мяса.

источник: madn.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения