Бурятские таможенники уничтожат 7 кг мяса, предназначенного для ввоза из Монголии

- Монголия, происшествия
- 10:30, 01 февраля 2023
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CentralAsia (MNG) - 30 января государственными инспекторами управления Россельхознадзора в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» во время проверочных мероприятий выявлено нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии пытались ввезти 5 кг варёной и 2 кг сушёной говядины.
В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и подлежит уничтожению. Однако не сообщается, как распорядиться изъятыми 7 кг мяса.
источник: madn.com
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