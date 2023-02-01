С 1 февраля в Таджикистане будут действовать лимиты на электричество

CentralAsia (TJ) - С 1 февраля в Таджикистане вводятся ограничения на подачу электроэнергии. Данные лимиты будут установлены, как заявили в национальном энергохолдинге «Барки Точик», в целях предотвращения дефицита электроэнергии и его негативных последствий для социально-экономической сферы страны, сообщает 31 января издание «Азия-плюс».

«Вы все были свидетелями того, что в январе этого года температура воздуха была значительно ниже нормы, в результате чего увеличение спроса на электроэнергию в социально-экономической сфере страны вызвало ряд проблем в работе энергосистемы. По наблюдениям, с учетом постепенного увеличения спроса на электроэнергию внутри страны, объем ее производства в период, закончившийся в январе 2023 года, увеличился на 300 млн кВт*ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14 % больше, чем в предыдущем году.

Этот процесс, то есть увеличение спроса на электроэнергию, вызвал увеличение нагрузки на электрические сети и трансформаторы, негативно сказался на водно-энергетических ресурсах водохранилищ», — отметили в холдинге.

«Барки Точик» указывает, что расход реки Вахш летом составляет в среднем 2000-2200 кубометров в секунду, а зимой равен 150-200 кубометров в секунду.

«В результате увеличения спроса на электроэнергию в январе увеличился и объем потребления воды из водохранилища Нурекской ГЭС [которая находится на реке Вахш], что выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты энергохолдинга считают сложившуюся ситуацию тревожной. По мнению экспертов, если не будут приняты дополнительные меры по решению проблемы, дефицит электроэнергии будет усиливаться, и окажет негативное влияние на экономику страны и повседневную жизнь населения», — говорится в обращении.

«Барки Точик» и ОАО «Распределительные электрические сети» сообщают, что указанные меры носят временный характер и рассчитаны на определенный период.

Энерголимит будет снят после стабилизации водно-энергетического режима реки Вахш, заверяют в энергохолдинге.

При этом, как отмечается, ограничения на подачу электроэнергии не коснутся столицы Душанбе и крупных городов республики.

В сообщении не указано, в какой период суток и на сколько часов будет прекращаться подача электроэнергии. Введенный в конце прошлого года энерголимит в стране был снят в начале января. Население ранее не получало электричество с 22:00 до 5:00 утра.

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