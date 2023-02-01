За сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.
Всего в стране подтверждено 1 405 917 случаев КВИ+ и 90 704 случая КВИ-.
На 1 февраля лечение продолжают получать 1 551 человек (1 404 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 121 заболевший, амбулаторно лечатся – 1 430. В тяжелом состоянии – шесть пациентов, в крайне тяжелом – один и на аппарате ИВЛ – один заболевший.
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Коронавирус в Казахстане
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