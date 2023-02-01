В Казахстане придумали систему распознавания речи для тюркских языков

CentralAsia (KZ) - Казахстанские разработчики создали технологию распознавания речи для тюркских языков. Эта многоязычная модель может стать основой для создания мобильных приложений, передает «Хабар 24».

Пять секунд и речь на казахском с помощью программы трансформируется в текст. В число распознания казахского языка, также входят азербайджанский, узбекский и турецкий. На создание этой технологии казахские ученые потратили полгода.

Программа работает по примеру голосовых помощников Siri или Алиса. Для её тестирования нужно перейти на сайт, кликнуть на кнопку «запись» и говорить в течение пяти секунд. Разработчики говорят, что система совершает минимум ошибок.

«Мы создали проект для того, чтобы языки, у которых мало ресурсов и недостаточно данных, могли тоже быть цифровизированы, и могли распознаваться также, как английский и русский. Цель — сделать единую модель, в которую войдут не только тюркские языки. Сейчас в программе есть английский и русский»,- рассказывает аналитик данных Саида Мусаходжаева.

Он отметил, что в планах добавить в систему максимальное количества разных языков. Путём синергии они будут помогать друг другу совершенствоваться.

В целом, авторы проекта считают, что у него большие перспективы. Новая технология может стать первой общей и надёжной моделью для распознания речи именно тюркских языков, а также стартовой площадкой для других разработчиков. Любой программист может свободно найти исходные данные и коды, а затем создать собственный проект.

По словам директора института умных систем и искусственного интеллекта Хусейна Атакана Варола, все эти технологии могут использоваться в электронном правительстве Казахстана.

«Они в открытом доступе, скачать их можно бесплатно. Любой энтузиаст может создать свое программное обеспечение, либо усовершенствовать нашу разработку»,- отметил он.

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