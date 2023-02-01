Граждане Казахстана и Узбекистана могут находиться друг у друга без регистрации 30 дней

CentralAsia (UZ) - Теперь граждане Узбекистана могут находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней. Такое же правило действует и для граждан Казахстана в Узбекистане, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

«Граждане государства одной стороны въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой стороны без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки), если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», – пояснили в агентстве.

Раньше граждане Казахстана и Узбекистана могли находится на территории другого государства без регистрации пять дней.