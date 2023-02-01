Монголия и Мозамбик выразили приверженность развитию двусторонних отношений

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Республике Мозамбик Э.Булган вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и сотрудничества страны Веронике Натаниэль Макамо Длово.

В ходе встречи посол Э.Булган представил информацию о встрече женщин-министров иностранных дел, который состоится в июне этого года в Улаанбаатаре, и передал министру иностранных дел Мозамбика письмо-приглашение с предложением принять участие в этой встрече от главы МИД Монголии Б.Батцэцэг.

Также стороны выразили приверженность развитию двусторонних отношений.

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