экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия в 2023 г начнет строить два ключевых железнодорожных перехода на границе с Китаем

CentralAsia (MNG) -  В 2023 году начнется строительство ключевых железнодорожных погранпереходов Бичигт — Зуунхатавч и Шивээхурэн — Сэхэ на границе Монголии и Китая, рассказал интернет-порталу ТОЙМ исполнительный директор государственного акционерного общества «Монгольская железная дорога» Ганхуу Пурэвжав.

«В первую очередь будут построены трансграничные железные дороги. Министерство дорожного и транспортного развития, министерство иностранных дел и китайская сторона прорабатывают планы первой отправки в июле», - цитирует издание топ-менеджера.

Он также добавил, что наращивание экспорта угля даст увеличение валютных доходов страны.

В настоящее время в населенных пунктах Бичигт и Шивээхурэн существуют автомобильные пункты пропуска, уголь перевозят грузовиками.

источник: biang.ru

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com