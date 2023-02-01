Монголия в 2023 г начнет строить два ключевых железнодорожных перехода на границе с Китаем

CentralAsia (MNG) - В 2023 году начнется строительство ключевых железнодорожных погранпереходов Бичигт — Зуунхатавч и Шивээхурэн — Сэхэ на границе Монголии и Китая, рассказал интернет-порталу ТОЙМ исполнительный директор государственного акционерного общества «Монгольская железная дорога» Ганхуу Пурэвжав.

«В первую очередь будут построены трансграничные железные дороги. Министерство дорожного и транспортного развития, министерство иностранных дел и китайская сторона прорабатывают планы первой отправки в июле», - цитирует издание топ-менеджера.

Он также добавил, что наращивание экспорта угля даст увеличение валютных доходов страны.

В настоящее время в населенных пунктах Бичигт и Шивээхурэн существуют автомобильные пункты пропуска, уголь перевозят грузовиками.

источник: biang.ru

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