В Таджикистане объявили об обнаружении 10 новых месторождений золота

CentralAsia (TJ) - На территории Таджикистана обнаружены 10 новых золотоносных месторождений, заявил 1 февраля, журналистам начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Илхомджон Оймухаммадзода, передает «Азия плюс».

По его словам, они расположены в центральном Таджикистане и в Горно-Бадахшанской автономной области. Их запасы будут точно определены лишь после соответствующих исследований, добавил он.

Кроме того, в районах Муминабад и Шамсиддина Шохина выявлено 13 участков россыпного золота общей протяженностью 52,5 км. Эти участки предложены в Министерство финансов для вылачи разрешений на добычу старательским и вольноприносительским способом, отметил Оймухаммадзода.

Ранее Минпром Таджикистана сообщал, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие «Зарафшон», на долю которого приходится около 70% от общего объема добываемого металла.

В целом добычей золота в стране занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными, наряду с СП «Зарафшон», являются СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

В прошлом году к разработке двух месторождений на территории Айнинского района приступила китайская компания ТВЕА.

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