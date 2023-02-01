Железнодорожная компания Узбекистана приостановила перевозки в Афганистан

CentralAsia (UZ) - «Узбекские железные дороги» приостановили перевозки в Афганистан из-за невыполнения принятых на себя Кабулом обязательств по техническим работам, сообщает пресс-служба узбекской компании.

Перевозки осуществлялись по железной дороге «Галаба — Хайратон». В конце декабря прошлого года представители двух стран согласовали план мероприятий по техническим работам на территории Афганистана к 1 февраля 2023 года.

«В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевают в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в Афганистан будут приостановлены с 1 февраля», — говорится в сообщении.

Компания «Согдиана транс» и администрация Афганской железной дороги взаимно согласовали перечень работ, договорились подписать новый контракт до 27 января «и подписали соответствующий протокол».

Чтобы обеспечить непрерывность грузоперевозок, «Согдиана транс» будет помогать в перевозке грузов в Афганистан автомобильным транспортом. Перевозка будет осуществляться из логистических центров Термеза (город на юге Узбекистана) и через Термезский речной порт.

Железную дорогу «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане построили в 2010 году. Это один из основных транзитных путей для товаров из Афганистана, пишет Kun.uz. По этой железной дороге импортируют продовольственные и строительные материалы и сжиженный газ из Китая, России и Средней Азии.