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В Казахстане заговорили о вступлении в ЕС

CentralAsia (KZ) -  Казахстан должен внедрять европейский путь развития, европейские подходы в отношениях государства и общества, европейские стандарты качества жизни. Поэтому в будущем в партии «Ак жол» планируют ставить вопрос о вступлении Казахстана в Европейский союз, заявил в среду в ходе XXI съезда лидер партии Азат Перуашев, передает «Власть».

«Наш выбор – выбор демократической партии «Ак жол» – это европейский путь развития, европейские подходы в отношениях государства и общества, европейские стандарты качества жизни. Как писал лидер «Алаш» Алихан Бокейхан, мы видим будущее в приобщении к лучшим достижениям западных государств. Более того, партия «Ак жол» в качестве дальней перспективы рассматривает не только внедрение европейских подходов, но и постановку когда-то, в будущем, вопроса вступления Казахстана в Европейский союз», - заявил Перуашев.

В качестве примеров европейского пути Перуашев привел необходимость проведения честных выборов, внедрения для этого электронного голосования, создание независимого и справедливого суда и развитие демократии и парламентаризма. Все эти пункты заложены в проекте предвыборной программы партии.

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