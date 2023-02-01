После трех недель аномального холода в Туркменистане местами потеплеет до +17 градусов

CentralAsia (TM) - В Туркменистан пришла теплая погода после трех недель аномальных морозов, сообщает «Метеожурнал».

Согласно прогнозу на 31 января, температура воздуха в Ашхабаде достигнет 16 градусов тепла, в Туркменабате – 15°C, в Мары – до 17°C, в Дашогузе – до 13°C, в Туркменбаши – 11°C.

В феврале температура ожидается в пределах, а местами выше нормы, пишет «Метеожурнал».

В первой декаде февраля периодически температура в южных регионах будет достигать 14-19 градусов, но такая теплая погода будет неустойчивой и будет сменяться похолоданием до 6-12 градусов.

В январе Туркменистан накрыли аномальные и местами рекордные морозы. На юге температура опускалась до -27 градусов. В Туркменабате зафиксировано -25,4 градуса, что является абсолютным рекордом.

Морозы привели к массовому падежу скота, гибели урожаев овощей, перебоям с подачей газа в селах и разрывам труб водо- и теплопроводов в столице.