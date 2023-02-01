Спутник NASA сфотографировал на Марсе похожий на морду медведя рельеф

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- 16:01, 01 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Марсианский разведывательный спутник NASA (MRO — Mars Reconnaissance Orbiter) сделал фотографию поверхности планеты, на которой можно увидеть рельеф, похожий на морду медведя. Фото опубликовано на сайте планетарной лаборатории университета Аризоны.
«Это холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым изображением излома (голова)», — объяснили ученые. По мнению исследователей, образование круглой трещины может быть связано с просадкой отложений над засыпанным ударным кратером, «нос» и «рот» могут быть вулканическими отверстиями, а отложения могли быть образованы потоками лавы или грязи.
Снимок был сделан 12 декабря, когда спутник пролетал примерно в 251 км над Марсом. Исходя из масштаба изображения, диаметр рельефа может составлять около 2 тыс. м.