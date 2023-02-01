экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в ФРГ в первой половине февраля

CentralAsia (KZ) -  Казахстан направит первую партию в объеме 20 тыс. тонн из планируемых 300 тонн нефти по «Дружбе» в Германию в первой половине февраля, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Договоренность есть отправить первую партию в 20 тысяч тонн. Это в начале февраля. Хотели отправить в январе, но есть технические небольшие заминки. Сегодня я со своими коллегами из Министерства энергетики Российской Федерации тоже разговаривал. Эти технические вещи связаны с перенаправлением, маршрутами и так далее. Эти технические вещи связаны с оформлением и так далее, эти вопросы сняты в принципе и поставки физически можно будет осуществить», - прокомментировал Акчулаков в кулуарах коллегии ведомства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com