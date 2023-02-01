Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в ФРГ в первой половине февраля

CentralAsia (KZ) - Казахстан направит первую партию в объеме 20 тыс. тонн из планируемых 300 тонн нефти по «Дружбе» в Германию в первой половине февраля, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Договоренность есть отправить первую партию в 20 тысяч тонн. Это в начале февраля. Хотели отправить в январе, но есть технические небольшие заминки. Сегодня я со своими коллегами из Министерства энергетики Российской Федерации тоже разговаривал. Эти технические вещи связаны с перенаправлением, маршрутами и так далее. Эти технические вещи связаны с оформлением и так далее, эти вопросы сняты в принципе и поставки физически можно будет осуществить», - прокомментировал Акчулаков в кулуарах коллегии ведомства.

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