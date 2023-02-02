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В МИД Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества с Кыргызстаном

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев 1 февраля принял посла Кыргызстана Мусу Джаманбаева. Об этом сообщили в МИД РУз.

Стороны обсудили итоги государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 26-27 января с акцентом на совместные меры по реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне. Рассмотрены график, организационные и содержательные аспекты запланированных мероприятий на различных уровнях.

Особое внимание на переговорах уделено расширению межрегионального взаимодействия, а также сотрудничества в сферах культуры и образования.

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