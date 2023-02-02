ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за четыре недели

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CentralAsia (CA) - У 20 млн человек по всему миру за последние четыре недели (с 2 по 29 января) выявили COVID-19, из них более 114 тыс. человек умерли. Таким образом, число смертельных случаев выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. При этом количество инфицированных уменьшилось на 78%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Больше всего заболевших за последние четыре недели выявили в Китае: 11,4 млн. На втором месте Япония (3,2 млн), США (1,5 млн), Южной Корее (1 млн).

По состоянию на 1 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 753 651 712 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 813 845 умерших. За последние сутки было выявлено 157 092 случая инфицирования, умерли 720 человек.