В Узбекистане выпускникам школ будут выдавать аттестаты только в электронном виде

CentralAsia (UZ) - С текущего учебного года выпускники общеобразовательных школ Узбекистана будут получать аттестаты только в электронном виде. Об этом сообщил первый замминистра дошкольного и школьного образования РУз Усман Шарифходжаев в Telegram.

По словам чиновника, в прошлом году была запущена дистанционная услуга получения дубликата аттестата, которой воспользовались 20 тыс. человек – «без лишней суеты и беготни». Опыт признан успешным, и правительство приняло решение выдавать аттестаты в электронном виде.

Нововведение избавит граждан от бюрократической волокиты, позволит сэкономить бумагу и средства, выделяемые на изготовление бланков, и способствовать охране окружающей среды, отметил Шарифходжаев.

На электронном аттестате будет QR-код, который можно будет в любой момент проверить через электронную площадку или сразу повторно загрузить из электронной базы, не утруждая себя получением дубликата в случае утери документа.

Аттестат нового вида облегчит подачу документов в высшее учебное заведение онлайн посредством программы ABITUR Агентства по оценке знаний и навыков (бывший Государственный центр тестирования), отметили в Министерстве дошкольного и школьного образования. Для обеспечения прозрачности и достоверности информации о выпускниках программа будет интегрирована с системой отделов регистрации актов гражданского состояния Минюста и Агентства персонализации.

Параллельно разрабатывается и интегрируется в электронную базу профильных министерств и ведомств электронная аттестационная платформа — e-shahodatnoma.uz, добавили в министерстве.