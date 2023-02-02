Великобританию охватила самая массовая забастовка за последнее десятилетие. Видео, фото

CentralAsia (CA) - В Великобритании прошла самая крупная забастовка за последние 10 лет. В ней участвовали около 475 тыс. машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих, сообщает CNN.

Today we have shown the government the real strength of our movement.



The energy has been immense - on the streets, at packed out rallies and picket lines.



We stand with the 500,000 workers striking on this day. Together we will defend the #RightToStrike pic.twitter.com/hke4Wo1yyE — Fire Brigades Union (@fbunational) February 1, 2023

Из-за акции протеста по всей стране закрылись тысячи школ, отменили лекции в университетах, нарушена работа общественного транспорта, остановлены железнодорожные перевозки.

Люди массово бастуют из-за заработной платы и условий труда, ведь уровень жизни продолжает ухудшаться из-за роста инфляции, отмечает издание.

Шествие организовали члены Национального профсоюза образования (NEU) 1 февраля. Люди прошлись от Портленд-плейс, что в центральной части города, до Вестминстера. Граждане, участвовавшие в шествии, выступали против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы. Они требуют повышения зарплаты в соответствии с инфляцией, которая в прошлом году превысила 10%.

В январе в парламенте Великобритании представили законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для безопасности жителей страны, во время забастовок. Именно к этому закону у британцев есть претензии.

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Ранее правительство Великобритании признало, что в среду страну ждет «очень тяжелый день», а британская пресса отмечала, что речь идет о самой массовой акции профсоюзов более, чем за десятилетие, пишет Bloomberg.

Отмечалась, что забастовка затруднит работу более 120 государственных учреждений.