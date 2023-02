Великобританию охватила самая массовая забастовка за последнее десятилетие. Видео, фото

CentralAsia (CA) - В Великобритании прошла самая крупная забастовка за последние 10 лет. В ней участвовали около 475 тыс. машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих, сообщает CNN.

Today we have shown the government the real strength of our movement.



The energy has been immense - on the streets, at packed out rallies and picket lines.



We stand with the 500,000 workers striking on this day. Together we will defend the #RightToStrike pic.twitter.com/hke4Wo1yyE