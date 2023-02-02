Глава МИД России встретился с парламентариями и послами ОДКБ

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 февраля встретился с председателями комитетов парламентов государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает МИД РФ.

На встрече обсудили основные итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ, вопросы международных отношений, обороны и безопасности. Участники наметили ключевые задачи на перспективу с акцентом на укрепление межпарламентского сотрудничества и внешнеполитической координации в рамках Организации и её внешних связей, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

Во встрече приняли участие постоянные представители стран в ОДКБ: Виктор Биягов (Армения), Александр Гриневич (Беларусь), Марат Сыздыков (Казахстан), Мирлан Тургунбеков (Кыргызстан), Микаэль Агасадян (Россия), Хасан Султонов (Таджикистан).

А также присутствовали послы стран в России: Вагаршак Арутюнян (Армения), Дмитрий Крутой (Беларусь), Ермек Кошербаев (Казахстан), Гульнара-Клара Самат (Кыргызстан), Давлатшох Гулмахмадзода (Таджикистан).