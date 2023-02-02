Правительство Монголии настаивает на отключении интернета

Нямбаатар, министр внутренных дел

CentralAsia (MNG) - Монгольский парламент принял закон, который дает министру внутренних дел право решать, когда отключать Интернет.

Закон, который вступит в силу 1 февраля, если президент Монголии Хурэлсух Ухнаа не наложил на него вето, также дает широкие полномочия по цензуре онлайн-выступлений.

«О защите прав человека в социальных сетях» даст министру внутренних дел новые полномочия отключать Интернет или ограничивать его распространение. Он также создаст отдел по связям с общественностью, которому будет поручено следить за соблюдением правил в социальных сетях.

Группа сможет подвергать цензуре контент, который включает «порочащие государственные символы, национальные, исторические и культурные ценности, культуру и обычаи Монголии».

Законопроект в спешке прошел через парламент - объявлен 17-го, представлен 18-го, а затем принят 20-го. У СМИ и оппозиционных политиков было мало времени для исследования или обсуждения законопроекта.

Правительства уже давно используют отключение Интернета, чтобы попытаться подавить политические демонстрации или протесты, но иногда этот процесс может иметь неприятные последствия. «За отключениями следует эскалация насильственных протестов», — сказал DCD в 2019 году исследователь цензуры и связи Ян Рыдзак. «Люди всегда найдут канал для протеста. Социальные сети — это просто платформа, на которой люди могут выразить свое разочарование и гнев».

источник: madn.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения