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В Украине установили четвёртую «юрту несокрушимости». Фото
Предыстория: В украинской Буче сообщили об открытии при поддержке Казахстана «юрты несокрушимости». МИД РФ отреагировал

CentralAsia (KZ) -  В Украине установили уже четвёртую «юрту несокрушимости», сообщается на сайте администрации Львовской области.

Вслед за Бучей, Киевом и Харьковом такая юрта появилась во Львове. Её поставили в самом центре города, близ Пороховой башни.

Войлочный дом открыт для свободного посещения каждый день с 9:00 до 19:00. Там можно погреться, зарядить мобильные устройства, попить чаю и угоститься казахскими традиционными блюдами – пловом и баурсаками. Одна юрта вмещает до 50 человек.

«В юрте также будут проводить мастер-классы для школьников. Я рада, что казахский народ таким образом выражает свою поддержку нашему», – сказала почётный консул Казахстана на западе Украины Галина Маслюк.

Проект «Юрта несокрушимости» реализуется по инициативе депутата украинского парламента, руководителя межпарламентской группы дружбы с Казахстаном Сергея Нагорняка, бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей казахской диаспоры в Украине. В рамках проекта в Украине планируют открыть ещё две юрты.

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