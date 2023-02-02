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МФБ организовала тренинг по открытым электронным аукционам на экспорт угля

CentralAsia (MNG) -  1 февраля Монгольская фондовая биржа, Комиссия финансового регулирования и АО «Эрдэнэс Тавантолгой» совместно организовали тренинг по открытой онлайн-торговле на экспорт угля.

В целях обеспечения реализации «Положения об открытой онлайн-торговле углем на экспорт», утвержденного Постановлением Правительства Монголии от 14 декабря 2022 года № 466, проведено обучение покупателей угля, участвующих в онлайн-торгах. - организованный Монгольской фондовой биржей, Комиссией финансового регулирования и АО «Эрдэнэс Тавантолгой», в котором приняли участие более 230 иностранных и отечественных представителей.

На тренинге была представлена информация о том, как зарегистрироваться в онлайн-системе, внести торговые средства, участвовать в аукционных торгах и организовать транспортировку угля.

Тренинг был организован онлайн, и со вступительной речью тренинга выступили Алтай Хангай, генеральный директор Монгольской фондовой биржи, и специальный полномочный представитель правительства в АО «Эрдэнэс Тавантолгой» Ганбат Жигжид, директор Департамента развития бизнеса МФБ Хаш-Эрдэнэ Тордой, и главный операционный директор МФБ Жавхлан Иванов представили информацию об онлайн-торговле.

источник: madn.com

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