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Монголия вела экспортную торговлю углем через биржу с 1 февраля

CentralAsia (MNG) -  Монголия будет экспортировать свой уголь по ценам, установленным на аукционах на Монгольской фондовой бирже (MФБ) со среды, и прекратит подписывать контракты на прямые продажи с зарубежными покупателями, в основном из Китая, в попытке бороться с широко распространенным взяточничеством в этом секторе.

Этот шаг был предпринят после того, как коррупционный скандал, связанный с углем, вызвал протесты в столице Улан-Баторе в начале декабря.

14 декабря правительство утвердило постановление, согласно которому стороны, участвующие в экспорте угля, должны с 1 февраля осуществлять свои сделки посредством открытых электронных торгов через MФБ.

При прежнем торговом механизме покупатели платили майнерам только по ценам шахты и сами разбирались с логистикой. Новые так называемые «пограничные цены» будут учитывать транспортные сборы и направлены на упрощение процесса экспорта угля.

«Новый механизм снизит порог для вступления новых участников в торговлю, поскольку им не нужно вкладывать большие средства в логистику», — говорится в заметке аналитиков консалтинговой компании Mysteel в среду.

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