Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане

CentralAsia (CA) - Постпред Ирана при ООН Саид Иравани заявил, что ответственность за атаку на объект Минобороны в городе Исфахан несет Израиль. Об этом он написал в письме председателю Совета безопасности ООН.

«Первоначальные расследования показали, что ответственность за террористический акт на объекте Министерства обороны в городе Исфахан несет сионистский режим. Действие этого режима нарушает международные законы и (потому) осуждается»,— сказано в письме Саида Иравани. Его приводит иранское агентство ISNA.

28 января неизвестные дроны нанесли удар по военному объекту в Исфахане. Официально ответственность за атаку никто на себя не брал. СМИ потенциальными организаторами атаки называли Израиль, США и Украину. США опровергали свою причастность. ISNA сообщала, что власти Ирана определили производителя дронов, его название не приводилось.