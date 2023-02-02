В Монголии с населением 3,4 миллиона человек владеют ArdCoin 543 тысячи человек

CentralAsia (MNG) - Компания направила заявление в ответ на дезинформацию в социальных сетях об ArdCoin, который был предоставлен в качестве бонуса за продукты и услуги финансовой ассоциации АРД.

ArdCoin — это первое вознаграждение в Монголии, основанное на технологии блокчейна, и это криптовалюта, которая вышла на рынок в начале 2019 года в качестве бесплатной раздачи акционерам и клиентам финансовой ассоциации АРД вместо вывода капитала.

Во-первых, 20 процентов от 5,15 миллиарда ArdCoin были распределены между акционерами финансовой ассоциации АРД в качестве пропорционального бонуса.

С января 2019 года рыночный курс ArdCoin рассчитывался как 1 тугрик, и его начали выдавать в качестве бонуса за товары и услуги.

За последние 4 года более 3 миллиардов ArdCoins были присуждены более чем 1 миллиону клиентов посредством 4,6 миллионов транзакций.

В прошлом около 1,4 миллиарда ArdCoins было выведено за 43 миллиарда тугриков, 353 миллиона были изъяты из обращения и сожжены, в результате чего сегодня в обращении осталось 4,8 миллиарда ArdCoins.

К концу 2022 года владельцев ArdCoin насчитывается 543 тысячи человек.

Компания АРД инвестирует и работает в 45 компаниях, имеющих в общей сложности 44 специальных лицензии в рамках законов и правил Монголии.

Основная биржа ArdCoin, idax, зарегистрирована и работает в соответствии с соответствующими положениями Комиссии по финансовому регулированию в соответствии с Законом о поставщиках услуг виртуальных активов Монголии.

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