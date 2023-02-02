экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ranking Series Zagreb Open: монгол vs аимериканец. Видео

CentralAsia (MNG) -  Первые мировые рейтинговые соревнования по вольной борьбе 2023 года Ranking Series Zagreb Open стартовали 1 февраля в Загребе, столице Хорватии.

В первый день соревнований спортсмен сборной Монголии Тулга Төмөр-Очир завоевал золото в весе до 65 кг, а Н.Наранхуу Нармандах – серебро в весе до 61 кг.

В мужской категории до 65 кг Тулга победил борцов из Аргентины, США и Венгрии. За первенство Тулга боролся с еще одним американским спортсменом МС Кенни Дж. В итоге победу в противостоянии одержал монгольский борец со счётом 4:1.

А вот в мужской категории до 61 кг Наранхуу победил французских и турецких борцов, а в финале уступил иранским борцам со счетом 11-3.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com