Ranking Series Zagreb Open: монгол vs аимериканец. Видео

CentralAsia (MNG) - Первые мировые рейтинговые соревнования по вольной борьбе 2023 года Ranking Series Zagreb Open стартовали 1 февраля в Загребе, столице Хорватии.

В первый день соревнований спортсмен сборной Монголии Тулга Төмөр-Очир завоевал золото в весе до 65 кг, а Н.Наранхуу Нармандах – серебро в весе до 61 кг.

В мужской категории до 65 кг Тулга победил борцов из Аргентины, США и Венгрии. За первенство Тулга боролся с еще одним американским спортсменом МС Кенни Дж. В итоге победу в противостоянии одержал монгольский борец со счётом 4:1.

А вот в мужской категории до 61 кг Наранхуу победил французских и турецких борцов, а в финале уступил иранским борцам со счетом 11-3.

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