В Казахстане за сутки выявлено 62 случая коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - По данным министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции и четыре случая коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 405 979 случаев КВИ+ и 90 708 случаев КВИ-.

На 2 февраля лечение получают 1 565 человек (1 416 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах остается 121 заболевший, амбулаторно лечатся 1 444 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся шесть пациентов, в крайне тяжелом – один и на аппарате ИВЛ – один заболевший.

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Коронавирус в Казахстане

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