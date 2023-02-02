В Пакистане арестовали 23 подозреваемых в причастности к теракту в мечети

CentralAsia (CA) - Пакистанские власти произвели несколько арестов в связи с терактом в мечети в северо-западном городе Пешавар, в результате которого погибли 100 человек, передает Deutsche Welle.

Начальник полиции Пешавара Иджаз Хан сообщил, что несколько подозреваемых были арестованы и полиция изучает возможность того, что они получили «внутреннюю помощь», чтобы проникнуть внутрь комплекса, где находилась мечеть.

«Мы нашли несколько отличных улик, и на их основе мы произвели несколько крупных арестов. Мы не можем исключить возможность внутренней помощи, но поскольку расследование еще продолжается, я не смогу поделиться более подробной информацией», - сказал Хан.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности отдельно сообщил Agence France-Presse, что полиция задержала 23 человека в связи с нападением. Он также подтвердил, что полиция расследует возможную помощь изнутри, добавив, что они изучают возможные связи с группировками за пределами Пакистана.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. Пакистанский «Талибан» отрицает свою причастность к теракту после первоначального заявления одного из своих командиров.

Взрыв возле мечети в Пакистане произошел 30 января. По словам представителей службы безопасности, террорист-смертник находился в первом ряду во время молитвы, когда он подорвал себя.