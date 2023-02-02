экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольский волейболист Хангал вошел в десятку лучших игроков тайской лиги

CentralAsia (MNG) -  Золотой призер чемпионата национальной лиги, ежегодно организуемого Монгольской ассоциацией волейбола, Хангал Тамираа 4 ноября 2022 года отправился в Таиланд. Он получил приглашение играть в высшей лиге страны и стал вторым игроком из Монголии в Тайланде.

Хангал Тамираа, игрок команды «“Натур Мед Ноён» Национальной волейбольной лиги, в начале ноября покинул свою страну, чтобы играть в тайской волейбольной лиге. Он талантливый спортсмен, который выиграл с командой чемпионат Национальной премьер-лиги 2021 года и был назван «Лучшим равноправным игроком».

Его команда «Накхон Ратчасима» лидирует в тайской лиге без поражении. И он был назван одним из 10 лучших спортсменов высшей волейбольной лиги Таиланда.

Монгольский волейболист вошел в десятку лучших игроков тайской лиги

Золотой призер чемпионата национальной лиги, ежегодно организуемого Монгольской ассоциацией волейбола, Хангал Тамираа 4 ноября 2022 года отправился в Таиланд. Он получил приглашение играть в высшей лиге страны и стал вторым игроком из Монголии в Тайланде.

Хангал Тамираа, игрок команды «“Натур Мед Ноён» Национальной волейбольной лиги, в начале ноября покинул свою страну, чтобы играть в тайской волейбольной лиге. Он талантливый спортсмен, который выиграл с командой чемпионат Национальной премьер-лиги 2021 года и был назван «Лучшим равноправным игроком».

Его команда «Накхон Ратчасима» лидирует в тайской лиге без поражении. И он был назван одним из 10 лучших спортсменов высшей волейбольной лиги Таиланда.

источник: madn.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com