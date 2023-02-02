Монгольский волейболист Хангал вошел в десятку лучших игроков тайской лиги

CentralAsia (MNG) - Золотой призер чемпионата национальной лиги, ежегодно организуемого Монгольской ассоциацией волейбола, Хангал Тамираа 4 ноября 2022 года отправился в Таиланд. Он получил приглашение играть в высшей лиге страны и стал вторым игроком из Монголии в Тайланде.

Хангал Тамираа, игрок команды «“Натур Мед Ноён» Национальной волейбольной лиги, в начале ноября покинул свою страну, чтобы играть в тайской волейбольной лиге. Он талантливый спортсмен, который выиграл с командой чемпионат Национальной премьер-лиги 2021 года и был назван «Лучшим равноправным игроком».

Его команда «Накхон Ратчасима» лидирует в тайской лиге без поражении. И он был назван одним из 10 лучших спортсменов высшей волейбольной лиги Таиланда.

Монгольский волейболист вошел в десятку лучших игроков тайской лиги

Золотой призер чемпионата национальной лиги, ежегодно организуемого Монгольской ассоциацией волейбола, Хангал Тамираа 4 ноября 2022 года отправился в Таиланд. Он получил приглашение играть в высшей лиге страны и стал вторым игроком из Монголии в Тайланде.

Хангал Тамираа, игрок команды «“Натур Мед Ноён» Национальной волейбольной лиги, в начале ноября покинул свою страну, чтобы играть в тайской волейбольной лиге. Он талантливый спортсмен, который выиграл с командой чемпионат Национальной премьер-лиги 2021 года и был назван «Лучшим равноправным игроком».

Его команда «Накхон Ратчасима» лидирует в тайской лиге без поражении. И он был назван одним из 10 лучших спортсменов высшей волейбольной лиги Таиланда.

источник: madn.com

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