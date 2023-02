ISW: Войска РФ атакуют у Бахмута и пытаются не дать ВСУ закрепиться на островах у Херсона (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 2 февраля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, что российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

В ЧВК «Вагнера» заявили, что по состоянию на 1 февраля российские войска не взяли Бахмут в оперативное окружение, опровергнув сообщения от 31 января о том, что силы РФ взяли под контроль село в 17 км к северу от Бахмута.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска немного продвинулись к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы и на северо-восточной окраине Бахмута, а также к югу от Бахмута в районе Опытного, сообщает ISW.

Также российские войска продолжили совершать атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Сообщается, что они продолжают накапливать в этом районе живую силу и военную технику и незначительно продвинулись в районе Кременной. ВСУ отразили атаки российских войск в районе Ямполовки (16 км к западу от Кременной) в Донецкой области.

«Российские оккупационные «власти» 1 февраля не предъявляли новых территориальных претензий, но утверждали, что российские войска продолжают наступление в западной части Запорожской области», - пишет институт.

Заявлялось, что боевые действия ведутся по всей линии фронта, но в основном сосредоточены вокруг Орехова и Гуляйполя. Украинские местные и военные официальные лица не сообщали о продолжающихся боевых действиях в определенных районах или каких-либо изменениях на линии фронта, пишет ISW.

Институт пишет, что российские силы продолжают наносить удары по островам в дельте реки Днепр в Херсонской области, чтобы не дать украинским силам закрепиться на них. Начальник объединенного координационного пресс-центра Южных войск Наталья Гуменюк заявила 1 февраля, что российские силы увеличивают количество разведывательно-диверсионных попыток в районе дельты Днепра, вероятно, с целью имитации угрозы эскалации.