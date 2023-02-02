Монгольский короткометраж «Yellow Bus» был отобран в конкурсную секцию кинофестиваля в Финляндии

CentralAsia (MNG) - Короткометражный фильм молодого режиссера Золжаргал Пурэвдаш «Желтый автобус» был отобран в конкурсную секцию Международного кинофестиваля в Тампере, и скоро его мировая премьера состоится. Она сказала: «Это мечта, один из самых больших и крутых фестивалей короткометражных фильмов в Европе, поэтому я так счастлива, что меня выбрали».

Режиссер Золжаргал Пурэвдаш окончила японский Университет J. F. Oberlin University (桜美林大学) по специальности кинорежиссер, а ее короткометражный фильм «Над городом, под небом» получил приз Киноклуба на Токийском кинофестивале, а ее фильмы «Корничевый» и «Отрекшиеся» были представлен зрителям во время международных кинофестивалей Локарны и «Алтан Хальс».

В настоящее время она работает над полнометражным художественным фильмом под названием «Хочу стать медведем».

Кинофестиваль в Тампере (Tampereen elokuvajuhlat) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в начале марта в финском городе Тампере. Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) аккредитовала кинофестиваль в Тампере как один из пяти фестивалей секции документального и короткометражного кино.

источник: madn.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения