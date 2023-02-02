Младший брат Нурсултана Назарбаева вернул в собственность Казахстана 300 тыс. га земли

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - В собственность Казахстана возвращено почти 300 тыс. га земель, собственниками которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева — младшего брата бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил председатель Республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при правящей партии Amanat Ерлан Саиров, передает Tengrinews.kz.

Он уточнил, что 239 тыс. га конфискованных земель располагались в Мангистауской области и еще 60 тыс. га — в Жамбылской.

«Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. «Знатность» фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете», — подчеркнул Саиров.

Ранее при сотрудничестве с Генпрокуратурой были выявлены 59 участков площадью 244 гектара, собственником которых «при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев», указали в пресс-службе партии Amanat. Речь об участках в городах Каскелен и Талгар, в Туркестанской области и в Астане. По документам эта земля была приобретена для строительства коттеджного городка, административного здания и рынка. Её стоимость, как сообщали ранее казахстанские СМИ, оценивается в сотни миллионов долларов.

Болат Назарбаев — брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, родился 23 марта 1953 года. Начал трудовой путь механиком, заместителем директора совхоза Шамалган в 1988 году. В разные годы вел предпринимательскую деятельность, был вице-президентом ТОО «Инкар Агро». С 1997 года является директором холдинга BN Invest.

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