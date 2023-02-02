экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан назвал причину закрытия торгового представительства в России
Предыстория: Казахстан предложил закрыть торговое представительство в России

CentralAsia (KZ) -  Казахстан принял решение о закрытии торгового представительства в России в связи с оптимизацией работы государственных органов, сообщило Министерство торговли и интеграции республики.

Ранее Минторговли и интеграции Казахстана разместило на портале «Открытые нормативные правовые акты» для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торговое представительство в России.

«В рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации», - говорится в проекте постановления министерства торговли и интеграции республики.

Согласно пресс-релизу, решение о закрытии торгпредства «связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов».

«При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах», - отмечается в сообщении.

Торгпредство Казахстана в России было открыто в 2009 году, два его отделения находятся в Москве и Казани. Обязанности торгового представителя исполняет Дамир Адильбеков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com