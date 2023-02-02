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В Монголии создаст специальное агентство по привлечению иностранных инвесторов

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии решило создать агентство по инвестициям и торговле, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов.

По словам чиновников, это агентство нацелено на привлечение иностранных инвестиций, защиту законных интересов инвесторов и развитие торговли в Монголии. Оно также будет защищать права и законные интересы инвесторов, стабилизировать инвестиционную среду и оказывать инвесторам поддержку и услуги в области планирования.

Монголия богата природными ресурсами, и прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий сектор стали одним из основных факторов экономического роста страны.

Однако приток прямых иностранных инвестиций в Монголию в последние годы значительно сократился из-за таких факторов, как политическая нестабильность и пандемия COVID-19.

Страна с населением 3,4 миллиона человек привлекла $800 млн прямых иностранных инвестиций за первые восемь месяцев 2022 года.

источник: madn.com

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