Лавров заявил, что Россия не планирует обращаться в ОДКБ за помощью в конфликте с Украиной

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не обращалась к странам Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в проведении военной операции в Украине. По его словам, в будущем таких планов также нет.

«Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, все необходимое у нас есть»,— сказал Сергей Лавров в интервью «Россия 24» и «РИА Новости».

По его словам, Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в «спецоперации» в Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил.

«Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции»,— сказал он.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, Россия, Таджикистан.