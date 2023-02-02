Монгольские миротворцы в Южном Судане оказали помощь местному населению

CentralAsia (MNG) - Военнослужащие 12-й смены Вооруженных сил Монголии в рамках миротворческой операции ООН МООНЮС в Южном Судане, помимо службы в секторе «Юнити», несут службу в составе мотострелковой роты в городе Бор Восточного сектора. Об этом сообщает ИА Монцамэ.

Группа миротворцев патрулирует пешком и на бронетранспортерах в демилитаризованной зоне между лагерем беженцев и районом, где находятся сотрудники ООН, в связи с ситуацией с наводнением и безопасностью базы ООН. Задача группы защитить граждан от падения в воду, детей и женщин от насилия, а также предотвращать возможную агрессию и нападение.

20 января группа миротворцев во главе со старшим офицером Б.Баасан-Очиром, дежурившая в этом районе во время патрулирования лагеря беженцев, оперативно доставила местную беременную женщину, которая плохо себя чувствовала, в больницу «Врачей без границ», расположенную на базе ООН. Женщина благополучно родила благодаря своевременной помощи.

26 января патрульная группа во главе со страшим офицером М.Сайнбаяром оказала неотложную медицинскую помощь трем местным гражданам во время дежурства. В это время местные жители, которые видели, что один гражданин без сознания был срочно доставлен в местную больницу, выразили благодарность миротворцам монгольского военного контингента.

Министерство обороны сообщило, что монгольский контингент недавно был передислоцирован к месту несения службы и они успешно выполняют свои обязанности по обеспечению мирной жизни населения Южного Судана.

По данным Министерства обороны, Вооруженные силы Монголии участвуют в миротворческих и международных военных операциях ООН с 2002 года, и в настоящее время насчитывают более 21 тысяч военнослужащих, в том числе более 1000 женщин-военнослужащих.

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