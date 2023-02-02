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Стало известно о трениях Ельцина и Назарбаева из-за ядерного оружия
Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин
Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин

CentralAsia (KZ) -  Из рассекреченных архивов США стало известно о трениях бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, касающихся ядерного оружия и ядерного статуса республики. Документы доступны на сайте Национального архива США.

Согласно документу, посол США Томас Пикеринг рассказал со слов российского постпреда при ООН Юлия Воронцова, что Ельцин просил США о помощи в связи с заявлением Назарбаева. Президент Казахстана тогда заявлял, что республика намерена подписать Договор о нераспространении ядерного оружия в качестве ядерной державы.

После распада Советского Союза ядерное оружие оставалось в четырех бывших советских республиках — России, Украине, Казахстане и Белоруссии. В 1992 году все боеприпасы были переданы России.

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