Лавров: чем дальнобойнее будет поставляемое Западом оружие, тем дальше придется отодвигать ВСУ

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CentralAsia (CA) - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пытается отодвинуть украинские войска на безопасное для себя расстояние. По его словам, с увеличением дальнобойности получаемого Украиной оружия Москве потребуется дальше отодвигать ВСУ от своих границ.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной»,— сказал Сергей Лавров телеканалу «Россия 24» и агентству «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали о подготовке нового пакета военной помощи США для Украины на сумму $2,2 млрд. Ожидается, что в него впервые войдут ракеты большой дальности. США могут поставить ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км (сейчас на Украину поставляются ракеты дальностью 70 км). Украина также запрашивает поставки истребителей. США, Германия и Великобритания выступают против таких поставок. В Кремле заявляли, что поставка дальнобойных ракет не повлияет на тактику российских военных на Украине, однако потребует «больших усилий». Вчера Владимир Путин поставил Минобороны задачу не допускать обстрелов приграничных регионов.