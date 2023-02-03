В Монголии английский язык будет преподаваться с третьего класса, а информационные технологии – с первого класса

CentralAsia (MNG) - Министр отрасли высказал свою позицию о том, как повысить качество образования.

Он сказал, что нам потребуется много времени, чтобы самим провести реформы в сфере образования, поэтому потребуется время, чтобы перенять готовую и хорошую платформу из мира.

«Как улучшить качество образования стало проблемой для всех. Финляндия — мировой лидер в сфере образования. В Финляндии нет хороших и плохих школ, и там есть поговорка: «Лучшая школа — это та, которая ближе к дому». У нас, наоборот, ближайшие школы плохие. Разница между частными, государственными, городскими, сельскими, пригородными и центральными школами стала как небо и земля. Поэтому лучшие практики стран мира будут взяты и внедрены в государственные школы.

Например, финская платформа обучения математике была протестирована более чем в 170 странах и используется в дорогих частных школах нашей страны. Ведутся переговоры о внедрении этой платформы в государственных школах. Финская платформа обучения математике Eduten будет внедрена в 50 городских и сельских школах на срок до шести месяцев, начиная с этой недели. Если испытание будет успешным, современная платформа будет использоваться в 5-6 классах по всей стране с сентября», — сказал министр образования

Энх-Амгалан Лувсанцэрэн.

«Платформа программы изучения английского языка взята у английской компании Pearson и внедрена в 50 школах на экспериментальной основе. В следующем году лучшая англоязычная платформа также будет внедрена в 5-х и 6-х классах. Другими словами, если ведущая в мире платформа будет внедрена по трем предметам: математике, английскому языку и информационным технологиям, это будет своевременным толчком к устранению различий между частными и государственными школами.

Частные школы берут 25-30 евро за ребенка за финскую платформу обучения математике. Мы используем платформу Eduten по цене 8 долларов США за ребенка в рамках пробной версии.

В будущем английский язык будет преподаваться с третьего класса, а информационные технологии – с первого класса. Через три года мы видим, что лучший способ устранить разрыв в образовании — это принять эти платформы», — отметил он.

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