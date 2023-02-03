KT Corporation будет сотрудничать с монгольской Monnis Group в области добычи редкоземельных элементов

CentralAsia (MNG) - KT Corporation или «Korea Telecom», одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Южной Кореи, подписала меморандум о взаимопонимании с монгольской группой Monnis Group о создании совместного предприятия в области редкоземельных элементов, сообщает газета «The Korea Herald».

Таким образом, Korea Telecom сможет использовать лицензии, связанные с эксплуатацией и добычей полезных ископаемых группы Monnis.

Перед этим, 26 января, корпорация KT Corporation подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Монголии на поставку различных полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов. В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в поставках в Южную Корею около 80 видов полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, золото и медь.

В то время, когда Монголия и Республика Корея расширяют свое сотрудничество в рамках цифрового перехода, было подчеркнуто, что редкоземельные элементы, которые являются важными минеральными ресурсами, будут использоваться во многих областях, таких как возобновляемые источники энергии, электротехническая продукция и автомобильные запчасти.

Газета отмечает, что группа Monnis работает во многих областях, таких как горнодобывающая промышленность, тяжелое оборудование и торговля, а ее годовой доход достиг 406 миллионов долларов США.

Компания Monnis Mining Equipment начала добычу полезных ископаемых в 2014 году. В настоящее время она работает горняком по контракту на проектах Хөшөөт и Тавантолгой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения