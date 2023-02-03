Монголия нуждается в воссоединении с внешним миром

CentralAsia (MNG) - COVID и война на Украине сделали страну еще более зависимой от Китая и России.

Изоляция не является чем-то новым для Монголии, но война на Украине и пандемия COVID-19 сделали эту центральноазиатскую страну еще более зависимой от своих могущественных соседей, Китая и России.

Без существенного повторного участия со стороны других государств, а также международных, корпоративных и финансовых учреждений существует реальная опасность того, что Монголия может ускользнуть от мирового сообщества, рискуя повторить долгий период 20-го века, когда она была фактически спрятана за углом железный занавес Советского Союза.

Несмотря на то, что Международный валютный фонд сотрудничает с Монголией, стремясь укрепить ее финансовое положение, и страна получила критически важные поставки вакцины в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения COVAX в дополнение к дозам, полученным из России и Китая, эта поддержка не будет достаточно, чтобы сохранить место Улан-Батора в мире.

Монголия сегодня зависит от китайского рынка в плане доходов и от России в обслуживании своих транспортных сетей, электросетей, поставок топлива и другой основной инфраструктуры.

Государственная компания «Российские железные дороги» владеет 51% акций железнодорожной системы Монголии и контролирует средства для обслуживания и модернизации сети. Власть России в сфере транспорта проявляется даже в том, что касается Оюу-Толгой, гигантского медного и золотого рудника, которым управляет Rio Tinto в рамках совместного предприятия с правительством Монголии. Поставки топлива для перевозки руды и грузовых автомобилей с рудника в Китай контролируются Россией.

Воздушное сообщение между Монголией и остальным миром пострадало от двойного удара COVID и войны на Украине. Китай, у которого было больше всего рейсов в Монголию до пандемии, еще не возобновил большинство авиасообщений, даже после ослабления строгого пограничного контроля в связи с COVID в прошлом месяце.

Доступ Монголии к международной финансовой системе также серьезно пострадал, поскольку банки страны ранее в значительной степени полагались на банковские операции по переписке через российские учреждения, которые теперь пострадали от западных санкций.

Правительство, которое с начала 1990-х годов регулярно провозглашается «оазисом демократии» в неблагополучном районе, контролируется Монгольской народной партией, преемницей Монгольской народно-революционной партии, правившей под советским руководством. Недавние выборы укрепили власть МНП, дав ей подавляющее большинство в парламенте, а с 2021 года и пост президента.

Несмотря на свое политическое господство, правительство MНП изо всех сил пыталось справиться с усиливающейся инфляцией, бедностью и надвигающимися долговыми обязательствами.

После миссии сотрудников в Улан-Батор в октябре МВФ призвал к срочным реформам для устранения фискального и валютного дисбаланса и неадекватного регулирующего надзора. Хотя в последние недели правительство пролонгировало или погасило ряд облигаций и других долгов, оно все еще находится на крючке в качестве гаранта облигаций на 30 миллиардов иен (230,4 миллиона долларов), которые должны быть погашены в декабре Банком развития Монголии, который также имеет еще одну более крупную облигацию с погашением в октябре.

Однако Монголия остается привлекательным источником меди, редкоземельных металлов и других сырьевых товаров, важных для зарождающейся «зеленой» экономики.

Тем временем она выиграла от фактического запрета Китая на австралийский уголь, который вступил в силу в 2020 году, когда обострилась дипломатическая напряженность между этими двумя странами. Хотя поставки из Австралии в настоящее время, похоже, возобновляются на фоне потепления отношений, новому заместителю премьер-министра Монголии было поручено увеличить экспорт угля на 45-50%.

После демократической революции 1990 года в Монголии демонстрации стали важной частью социального ландшафта. Однако почти месячные протесты в декабре прошлого года и ранее в 2022 году представляли собой важный сдвиг.

Коррупционные скандалы, а в последнее время исчезновение целых 12 миллиардов долларов доходов от продажи угля, вывели протестующих на улицы Улан-Батора, как отголосок протестов 2008 года против предполагаемой фальсификации выборов, когда штаб-квартира правящей партии была взята штурмом и сожжена.

По большей части демонстранты подошли к правительству как к признанным правителям, с которыми можно только умолять. Они умоляли правительство «выполнить свою работу» после новостей о том, что по крайней мере половина кредитов Банка развития Монголии не работает, и хлынули на центральную площадь Улан-Батора в знак протеста против жесткого контроля COVID-19 после того, как новорождённую мать и её новорожденного перенесли в пижамах в минусовая погода из роддома в изолятор.

Декабрьские протесты включали попытку штурма главного здания правительства Улан-Батора. Незадолго до Нового года полиция разогнала мирных демонстрантов, которые продолжали занимать большую центральную площадь столицы в советском стиле.

Несмотря на продолжающийся украинский конфликт, есть опасения, что, если протесты разовьются до такой степени, как в Казахстане год назад, Россия может направить вооруженные силы для поддержки нынешнего правительства. В частности, Монголия воздержалась при голосовании в ООН по осуждению вторжения России в Украину, а источники сообщили, что участники антивоенной демонстрации у посольства России были помещены под домашний арест.

Призывы к прозрачности, чтобы раскрыть даже официальные оценки суммы денег, пропавшей без вести в угольном скандале, были пренебрежены покровительственным правительством, которое следует пьесе коммунистической партии-государства конца 20-го века.

Хотя Монголии, возможно, не грозит немедленная опасность того, что она пойдет по стопам Шри-Ланки и не выполнит свои международные долги, ее перспективы будут оставаться тревожными до тех пор, пока другие страны не ослабят напряжение однобокой зависимости Улан-Батора от Китая и России.

автор: Марисса Дж. Смит — культурный антрополог и член Рабочей группы по Центральной Азии Калифорнийского университета, Институт восточноазиатских исследований Беркли. Ранее она работала консультантом Агентства США по международному развитию по вопросам демократии, управления и прав человека в Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: Nikkei

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