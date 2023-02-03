CentralAsia (MNG) - В Монголии продолжается стипендиальная программа «Президентский стипендиат-2100»

С 2021 года успешно реализуется стипендиальная программа «Президентский стипендиат-2100», инициированная президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, в рамках которой лучшие студенты каждого из 330 сомонов и 171 хороо столицы направляются на обучение в лучшие университеты мира.

27 января Хурэлсух вручил Грамоты лауреатам стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100».

Отметив, что стипендиаты являются будущими национальными лидерами, которые получат глобальное образование, изучат сущность человеческого интеллекта, будут работать на благо развития и благосостояния страны и возьмут на себя будущее нашей Родины Монголии, президент Монголии сказал: « Полное использование ваших возможностей и уверенное начало карьеры будут зависеть от ваших сегодняшних доблестных усилий и усердной учебы».

Стипендия направлена на квалификацию студентов на основе их академических достижений, вовлечение их в подготовительную программу, чтобы помочь им получить квалификацию лучших университетов мира, и оказать финансовую поддержку во время обучения за границей. Все получатели обязаны работать в государственном секторе в течение 5 и более лет после окончания учебы.

В рамках национальной стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100» в настоящее время учатся 256 студентов в 13 странах, включая Великобританию, Канаду, Польшу, Австралию, Китай, Россию, Венгрию, Индию и Вьетнам. Более 60 процентов от общего числа получателей стипендий обучаются в области инженерных технологий, таких как информатика, программное обеспечение, биотехнологии, гражданское строительство и архитектура, а также возобновляемые источники энергии.

В соответствии с Положением о Президентской стипендии, принятым Правительством, учащиеся, проучившиеся не менее трех лет в районе охвата своей школы и имеющие наивысший средний балл на Общем вступительном экзамене по математике и иностранным языкам, имеют право участвовать в программе. «Президентский стипендиат-2100».

источник: president.mn

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