ЦБ Монголии в январе закупил 519,8 кг драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) - В январе 2023 года Центральный банк Монголии закупил 519,8 кг драгоценных металлов.
По данным ЦБ, это почти на одну тонну меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отчетный период филиалы Центробанка в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор приобрели 44.2 кг и 28.9 кг драгметаллов соответственно.
Средняя цена покупки одного грамма золота Центробанком Монголии в январе составила 210 тысячи 307 тугриков.
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