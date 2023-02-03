ChatGPT: что это, возможности, как пользоваться из Монголии, — idax

CentralAsia (MNG) - ChatGPT, новый чат-бот от OpenAI, стал первым многозадачным ИИ, который доступен любому пользователю. Исследователи считают, что ChatGPT серьезно изменит многие сферы нашей жизни

Вконце ноября 2022-го компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT. Он способен выполнять самые разные задачи и доступен любому желающему. Idax разобрался, как он работает, в каких сферах может стать помощником или даже заменить человека.

ChatGPT — это чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить.

ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным».

Как отмечают аналитики Bloomberg, ChatGPT отличается от других нейросетей способностью выполнять задания из разных областей. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и этичные ответы на любые вопросы. Кроме того, она запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. Наконец, ответы чат-бота можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

В будущем OpenAI планирует сделать ChatGPT доступным в виде интерфейса прикладного программирования, чтобы разработчики могли внедрять чат-бот в свои сайты или приложения.

Ранее британская компания DeepMind представила подобную ChatGPT систему искусственного интеллекта «общего назначения» Gato. Ее обучили выполнять 604 разных задания, в том числе добавлять подписи к изображениям, участвовать в диалогах и играть в игры. Это нейросеть-трансформер по типу GPT-3 от OpenAI. Однако доступ к Gato ограничен.

Как получить доступ к ChatGPT в Монголии

ChatGPT работает как чат в диалоговом окне. Нейросетью можно пользоваться бесплатно, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте OpenAI. Однако пройти верификацию по российскому номеру телефона не получится. Также сайт заблокировал доступ к чат-боту с российских IP-адресов.

1 февраля 2022 года команда OpenAI объявила о запуске подписки ChatGPT Plus. За $20 в месяц подписчики получат:

Доступ к ChatGPT даже в часы пик (на момент написания материала сайт приложения в бесплатном режиме часто бывает перегружен, из-за чего им какое-то время невозможно пользоваться);

Более быстрое время отклика;

Приоритетный доступ к новым функциям.

ChatGPT Plus пока доступен для жителей США, однако в ближайшее время команда планирует предоставить доступ для других стран и регионов.

Для того, чтобы опробовать чат-бота из Монголии, вам достаточно скачать приложение в Google Play.

Чат-бот описан как говорящий по-монгольски, как школьник, и по-английски, как ученый, и все еще находится в стадии разработки.

источник: idax

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