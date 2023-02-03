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В Монголии обнаружена минерализация оксидов редкоземельных элементов

CentralAsia (MNG) -  Parabellum Resources отметила сильные пересечения до 4,1% общей минерализации оксидов редкоземельных элементов (TREO) из своей программы бурения 2022 года на проекте Хотгор в Монголии. Керн из трех скважин хранится как цельный керн для будущего измельчения и металлургических испытаний на этапе оценки потенциальной осуществимости проекта, который будет проведен позднее в 2023 году.

В прошлом году Parabellum объявила о заключении соглашения с Temarise Limited (Великобритания), которая владеет эксклюзивным правом на приобретение 80 процентов проекта Хотгор, и это решение, похоже, окупается — результаты анализа демонстрируют масштабность и привлекательность проекта. оценка проекта.

Компания заявляет, что это положительное изменение в ее планах по завершению первоначального предварительного исследования, которое должно состояться во втором квартале 2023 года.

«Мы по-прежнему очень впечатлены прогрессом, достигнутым на Хотгоре за последние 12 месяцев с металлургическими испытаниями, моделированием ресурсов, инженерными исследованиями и строительством пилотного завода, и мы с нетерпением ждем возможности представить дальнейшие обновления проекта в течение следующих нескольких месяцев. — сказал председатель Марк Хонен.

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