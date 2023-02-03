CentralAsia (MNG) - Согласно Индексу восприятия коррупции за 2023 год, опубликованному Transparency International, Монголия опустилась на шесть позиций в индексе коррупции, где страна с населением 3,4 миллиона человек заняла 116-е место из 180 стран. Наименее коррумпированные страны региона включают Новую Зеландию и Сингапур.

В 2020 году организация стремилась показать прозрачность политического финансирования и агрессивное проникновение частных интересов в политику с помощью Индекса восприятия коррупции. В 2021 году, когда была пандемия, акцент был сделан на уровне коррупции и способах борьбы с ней. В индексе коррупции 2022 года особое внимание уделяется вооруженным конфликтам и миру и безопасности.

Индекс восприятия коррупции (CPI) ранжирует страны по всему миру на основе того, насколько коррумпированным считается их государственный сектор. Результаты даются по шкале от 0 до 100, где 0 — сильно повреждено, а 100 — очень чисто.

источник: news.mn

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