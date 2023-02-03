В Пентагоне заподозрили КНР в запуске разведывательного воздушного шара

CentralAsia (CA) - Американские военные несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США, который, предположительно, принадлежит Китаю, сообщает CNBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера.

«Мы продолжаем внимательно следить за ним», — заявил он. По словам Райдера, как только аэростат обнаружили, «правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации».

Воздушный шар был замечен в среду, 1 февраля, над Биллингсом (штат Монтана), куда он прилетел со стороны Алеутских островов. CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны передает, что аэростат все еще находится над территорией США, где именно, не уточняется.

Глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Гленом Ванхерком и другими высокопоставленными чиновниками. Они обсудили возможную угрозу «китайского аэростата» и решили, что сбивать его не следует из-за рисков для людей, которые могут представлять обломки. О ситуации сообщили президенту Джо Байдену.

По словам представителя Пентагона, аэростат не представляет дополнительной угрозы с точки зрения сбора разведданных, но власти приняли «необходимые шаги для защиты от сбора конфиденциальной информации иностранными разведками». Он сообщил также, что США связались с китайским правительством по нескольким каналам», но не уточнил, признал ли Пекин, что воздушный шар принадлежит КНР.