МИД Казахстана подтвердил стремление к сотрудничеству с Евросоюзом

CentralAsia (KZ) - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и вице-премьер, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди опубликовали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Казахстаном. В документе подчеркивается стремление Казахстана к развитию сотрудничества с Европой.

«Мы вновь подтверждаем наше стремление к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между ЕС и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию... В этот знаменательный для наших отношений год мы с уверенностью смотрим в будущее нашего все более тесного и многогранного сотрудничества. Мы полны решимости продвигать его во благо людей Европейского Союза и Казахстана, а также для большей региональной стабильности и процветания», — говорится в документе.

Евросоюз, как указано в заявлении, поддерживает «крупномасштабные политические и экономические реформы в Казахстане», а также расследование столкновений в Казахстане в январе 2022 года.

Ранее лидер парламентской партии «Ак Жол» Азат Перуашев заявил, что его сторонники намерены в будущем поставить вопрос о вступлении Казахстана в ЕС. 19 января эта партия исключила из своих рядов депутата мажилиса Азамата Абильдаева за пророссийскую позицию относительно военной операции на Украине.

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