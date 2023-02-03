Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в Волгограде, приуроченном к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, прокомментировал поставки западной техники Украине, передает «КоммерсантЪ».

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать, для тех кто угрожает нам»,— сказал президент.

Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты»,— сказал он. При этом президент отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.

25 января ФРГ сообщила, что передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешит передачу немецких танков другими странами. В тот же день о готовности поставить в Украину танки Abrams объявил президент США Джо Байден. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков в рамках «первой волны» помощи.